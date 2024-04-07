مصطفى شعبان يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

حل الفنان مصطفى شعبان ضيفًا ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وكشف "شعبان" خلال اللقاء عن مواصفات فتاة أحلامه، قائلًا: "أنا عمري ما قولت، أنا مش عايز من المهنة دي ولا المهنة دي، والإنسان بيدور طول الوقت.. اللي مش مناسب في المرحلة دي ممكن يبقى مناسب في مرحلة تانية، كل مرحلة ولها طريقة تفكيرها".

يذكر أن، مصطفى شعبان يشارك بمسلسل "المعلم" بموسم دراما رمضان 2024، بطولة كلاً من سهر الصايغ، أحمد بدير، سلوى خطاب، منذر رياحنة، طارق النهري، هاجر أحمد، محمود الليثي، عبد العزيز مخيون، أحمد عبد الله محمود وأحمد فؤاد سليم، العمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، ومن إخراج مرقس عادل.

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