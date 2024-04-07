شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 13.. جوهرة بنت الشيخ عبد الأحد تقع في حب جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جودر مع الشيخ عبد الأحد إلى المغرب خلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة، من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on، وكانت في انتظارهما في القصر جوهرة ابنة الشيخ، ووقعت جوهرة في حب جودر منذ اللحظة الأولى وتجاهلها ما جعلها تغضب.

وعند وصولهم القصر أبلغ الشيخ عبد الأحد جودر أن بومة تراقبهما وقام بحبسها في الشباك حتى يعرف مصيرها، ومنذ دخول جودر القصر و هو يشعر بخوف لأنه محاط بالجن ورفض جودر تناول الطعام بعد إلحاح جوهرة عليه وأنه غير مطمئن.

وخلال الأحداث اجتمعت شواهى ملكة الشمعيين مع أشقائها، تحدثت معهم أن جودر وصل مع الشيخ عبد الأحد إلى المغرب، وأنه سوف يبدأ تعلم العلوم الروحانية لفك الرصد والوصول إلى الكنوز الأربعة وطلبت أن الشيخ عبد الأحد يظل تحت عينهم.

وفى بداية الحلقة طلب شهريار من زوجته شهرزاد أن تجلس بجانبه لتفاجأ أنه استدعى رجال الدولة لمشاهدة العرض، وتقول له: "أنا صممت العرض ده ليك لوحدك نغيره"، ولكن يصمم عليه.

وهو عرض تمثيلى يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة التي تعرض لها شهريار من زوجته و طلب أن تقتل على يد مسرور السياف، ليغضب غضبا شديدا منها و يقول لها:" تكسرى هيبتى أمام رجال الدولة"

وتعتذر منه إنها فعلت ذلك من أجل أن يواجه عقدته بالخيانة ويستطيع أن يستكمل حياته حتى لو قتلت على يد مسرور السياف، ولكن شهريار ظل صامتا، وحرصت شهرزاد على استكمال قصة جودر ورحلته مع الشيخ عبد الأحد.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.



