نادين نسيب نجيم تهنئ سلافة معمار على دورها في "ولاد بديعة" الذي تتابعه

ميرنا وليد - بيروت - توجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بالتهنئة للممثلة السورية سلافة معمار على أدائها الرائع في مسلسلها الرمضاني "ولاد بديعة" وعلى نجاح المسلسل الذي شدّ نادين لمتابعته ولكنها استطاعت أن تشاهد بضع حلقات منه.

وكتب نادين متوجهة لـ معمار في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"مبروك نجاحك و تميزك أولاً و مبروك نجاح العمل انا حضرت كم حلقة بس بدي كفي الباقي بالعيد و يلي ما بيشغلني i don’t Care".

إشارة إلى أنه يعرض لـ نجيم مسلسل 2024 من بطولتها أمام الممثل السوري محمد الأحمد والذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وهو من إنتاج الصباح إخوان لصاحبها المنتج صادق الصباح، كما يعرض أيضاً لـ سلافة معمار مسلسل ولاد بديعة الذي يلعب بطولته مواطنها الممثل السوري محمود نصر ونخبة من الممثلين نذكر منهم، إمارات رزق، سامر إسماعيل، نادين تحسين بك، نادين خوري، يامن الحجلي، وغيرهم تأليف: علي وجيه، يامن الحجلي وإخراج: رشا شربتجي.

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