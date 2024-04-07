أحمد العوضي عن حبه لـ ياسمين عبد العزيز :"مش هعيش اللي عيشته معاها تاني"

ميرنا وليد - بيروت - أشار الممثل المصري أحمد العوضي، إلى أن حب الرجل للمرأة ليس بضعف، قائلًا: "مين قال إن حب الراجل للست ضعف؟ أنت ممكن تبقى ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك لها، أنا ممكن أحسسها بحبي لها بـ"رجولة".



واعترف العوضي بطل مسلسل "حق عرب" بأن أصدق حب في حياته كان لزوجته السابقة الممثلة ياسمين عبد العزيز، وأنها هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته، وقال :"مش هعيش اللي عيشته معاها تاني".

كلام العوضي جاء في حواره ببرنامج "ع المسرح"، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب.

إشارة إلى أن عودة الزوجين السابقين إلى بعضهما البعض باتت أمراً من الماضي إذ إنهما ألغيا متابعة بعضهما البعض، وكان أول ظهور للإثنين في المكان نفسع كان في سحور فني بإحدى المناسبات منذ انفصالهما في كانون الثاني/يناير الماضي والذي حضره عدد من الفنانين ولم يلتقيا وجهاً لوجه وفق ما جرى تداوله.