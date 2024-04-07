أحمد شاكر عبد اللطيف “متحمس” لمشروع رقمية التاريخ الفني للمشاهير

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إنه تحمس للمشاركة في مشروع رقمية التاريخ الفني للمشاهير والنجوم بتقنية الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تاريخ الفنان وليكون متاحا للجمهور.

وأكد أحمد شاكر عبد اللطيف، على أن هذا المشروع يحافظ على مجهود الفنان ومشوار عمره الفني.

وأوضح أحمد شاكر عبد اللطيف، أن هذه تعد أفضل طريقة لتوثيق المشوار الفني وجمع ذكريات الفنان، خاصة أن الرقمنة أصبحت واقع مستقبلي.

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‏واستطرد أحمد شاكر عبد اللطيف قائلا:"كده نضمن حفظ تاريخ الفنان للأجيال القادمة بشكل يواكب آليات العصر.. وأجمل ما في الأمر هو تقييم الفنان بشكل مختلف عن التقييمات التقليدية.".

تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، مسلسل الاختيار 2، والذي يتناول المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، احمد شاكر عبد اللطيف، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

معلومات عن أحمد شاكر عبداللطيف

أحمد شاكر، ممثل مصري، مواليد 7 يونيو 1970، تنوعت ادواره بين التلفزيون والمسرح والسينما وهو ابن المخرج شاكر عبد اللطيف اشتهر في تقديم مختلف الأدوار فلم يقتصر على تقديم شخصية معنية كان من أشهرها شخصية فريد في مسلسل أسمهان وحصل علي جوائز كثيرة من مصر. أدار المسرح القومي المصري حتى استقال منه على خلفية تحفظه على عمل مسرحي.