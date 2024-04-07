عنبة: نفسي أقدم مسرحية فى مصر بعد نجاحها فى السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان عنبة فى مسلسل “عتبات البهجة” الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024، بطولة النجم يحيى الفخراني.

وأكد الفنان عنبة فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه شارك فى مسرحية بالسعودية ونفسه يقدم مسرحية فى مصر ويحب لقاء الجمهور والارتجال وكان مبسوط فى السعودية.

يتمني أن يجسد شخصيات ضابط ومدرس ولاعب كرة قدم.

وأضاف: ردود الأفعال على شخصية تيتا جيدة جدًا وأنا قمت بالتغيير فيها كما أن تيتا مختلف عن عنبة فشخصية تيتا عاد الى فلة بعدما ابتعدت عنه ولكن فى الحقيقة انا لم أعود الى حبيبتي عندما ابتعدت عني بسبب رفضها بالفن الذي أقدمه.

وكشف عنبة كواليس ترشيحه للمشاركة فى المسلسل قائلًا: “تلقيت مكالمة من العدل جروب للمشاركة فى المسلسل بدور تيتا وأجسد دور مغني مهرجانات وتيتا يحب فلة التي تجسدها هنادي مهنا ويحاول تحقيق حلمه حتى يوفر لها ظروف معيشية جيدة”.

وأضاف: "تيتا يعتبر دورًا مميزًا بالصدق، ويتمثل دوره في تحقيق الأحلام والتغلب على الصعوبات من أجل تحقيق السعادة للأشخاص الذين يحبهم".

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشار إلى أن مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما مرة أخرى بعد غياب العامين

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".