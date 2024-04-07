بالأسماء .. دار الكتب والوثائق تعلن نتيجة مسابقة (كل يوم سؤال)

ياسر رشاد - القاهرة - دار الكتب والوثائق تعلن نتيجة مسابقة (كل يوم سؤال)

تحت إشراف أ. د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وأ. د. أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وللعام السابع على التوالي واصل مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة د. أشرف قادوس، تنظيم المسابقة الثقافية الدينية للأطفال من عمر ٩- ١٢ سنة؛ حيث طرح المركز على صفحته بموقع الفيس بوك كل يوم سؤال من أسئلة المسابقة خلال الفترة من (١ - ٢٧) رمضان ١٤٤٥ هـ ، وتم التسابق يوميا للإجابة عن السؤال إلكترونيًا، وبلغ إجمالي عدد المتسابقين هذا العام (٤٠٦) طفلاً، بمتوسط عدد (١٥) متسابق يوميًا بالإضافة لمشاركة طفلة من سوريا،

تسابق الأطفال سعيًا للفوز بجوائز المسابقة، وهي عبارة عن مجموعات من الكتب المهداة لتحفيز الأطفال على المزيد من القراءة والاطلاع لزيادة معلوماتهم العامة في مجالات المعرفة المتعددة، وهذا ما يعكس واقع تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وإتاحة فرص الفوز لجميع الأطفال المصريين.

وهذا العام فاز عدد (٢٦) طفل على مدار (٢٧) يوم؛ حيث تكرر فوز أحدهم مرتان.

ومن واقع تحليل بيانات الفائزين اتضح أنهم ينتمون لعدد (١٢) محافظة من محافظات مصر، ووفقًا لكم عدد المتسابقين من كل محافظة، هي: الأسكندرية، القاهرة، الأقصر، المنيا، سوهاج، كفر الشيخ، جنوب سيناء، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط

والمعلوم أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تكفل وصول الجوائز للفائزين عن طريق البريد المصري. وأسماء الفائزين طبقا لترتيب أيام فوزهم كالتالي:

يوسف أحمد محمد جودة، آدم أحمد رجب فهمي، إبراهيم محمد محمود عمر، منة رمضان متولي السيد، عمار إبراهيم عبد المنعم، خديجة محمد محمود عمر، يحيى أحمد فؤاد، هنا عبد الحكيم محمد، منار سيد متولي سيد، عبد الله سيد متولي سيد، رضوان محمد رضوان، عمار محمود سيد محمد، - محمد حسن رجب محمد، كريم محمد عادل ميرغني، أحمد حسن رجب محمد، هنا محمد عز الدين، مريم مدحت إبراهيم الشيخ، مريم أيمن محمد معالي، سليم طارق سليم، أحمد عبد الفتاح عوض، مريم أحمد علي صالح، عمار إبراهيم عبد المنعم، يارا علي محمد أحمد، ساندي أحمد حسين محمد، ميار أيمن محمد معالي، ليان كريم عبد الرازق، جنى أحمد حسين.