أحمد العوضي: هبقى شديد مع ابني علشان يكون راجل

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع عبر فضائية الحياة، على استضافة النجم احمد العوضي، في حلقة مميزة كشف خلالها عن الكثير من جوانب حياته الخاصة.

وقال الفنان أحمد العوضي، أنه سيربي أولاده بالطريقة التي تم تربيته بها من قِبل والده بعد وفاة والدته في سن صغير، موضحًا أنه لا يحب طرق التربية الحديثة.

وأضاف أحمد العوضي: الطريقة الأمثل للتربية كلام كتب وإنشاء مش هشتريه منك، وأنا زي ما اتربيت أنا هربي ابني، وده اللي مطلع العيل يرد على أبوه وأمه، أمك؟ بترد على أمك؟ الصح مبيقدمش وهو في حد بيرد على أبوه وأمه؟ المناقشة تكون في إطار الأدب والاحترام.

وواصل أحمد العوضي: الأب أب مبيهزرش، لازم يكون في صداقة في إطار الاحترام والهيبة، وأن أنا اترعب لو أبويا عرف أني عملت حاجة غلط ومعملهاش، لازم يكون في حزم في الحياة، الدنيا اتفحت وبقى في حاجات كتير ممكن تبوظ العيل، ولازم الأب طول الوقت يبقى ماسك ابنه وإلا هيروح بيه في ثانية.

وأشار: أبويا عمل كل حاجة علشانا وكان بيقوم بدور الأب والأم وضحى بحياته علشان يطلعوا كويسين، والبنت غير الولد وطول الوقت أبوها بيثق فيها وبتبقى شايفة أبوها كل حاجة في حياتها ونفسها حبيبها يبقى زيه في حنيته عليها ودلعه ليها، والبنت مبتتهانش في بيت أبوها وبتبقى ملكة، وهبقى شديد مع ابني علشان عايزه يطلع راجل.. أنا حر.

ويشارك الفنان أحمد العوضي فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “حق عرب” الذي يشاركه فيه البطولة النجم رياض الخولي والنجمة وفاء عامر والفنانة دينا فؤاد.

يتم عرض مسلسل "حق عرب"، على قناة "ON E"، الساعة 12:00 منتصف الليل و .بالإضافة إلى عرضه عبر منصة "WATCH IT".

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهو بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة ضرب نار

وكان شارك أحمد العوضي فى رمضان الماضي بمسلسل ضرب نار تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

أبطال ضرب نار

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، أبرزهم ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصاري، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبد العزيز، وإخراج مصطفي فكري.