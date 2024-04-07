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رامز جلال يكشف أسرار كواليس حلقة البليهي: غازل المذيعة وطلب الزواج منها -فيديو

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في حلقة مثيرة من برنامج “رامز جاب من الآخر”، قام الفنان رامز جلال بعرض كواليس الحلقات السابقة، حيث قدم مقاطع مشوقة تكشف عن ما فعله الضيوف خلف الكواليس.

بدأ رامز بفقرة “كشف المستور”، حيث قام بإظهار ما حدث مع المذيعة وتحدث لاعب كرة القدم السعودي علي البليهي، مع رامز عن رغبته في الزواج من مذيعة البرنامج. وطلب البليهي من المذيعة الزواج منه، وعبّر عن إعجابه بها خلال الحلقة. وعندما سألته المذيعة عن المباراة التي لعبها قبل المشاركة في البرنامج، أجاب بطريقة مرحة قائلاً “كانت حلوة زيك”. ثم سألها إذا كانت متزوجة، وعندما أجابت بالنفي، اقترح عليها الزواج منه.

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MO Nasa

MO Nasa

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