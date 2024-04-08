"مركز على أهدافه".. تعليقات ساخرة من الجمهور على طلب البليهي الزواج على مذيعة رامز جاب من الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عرض الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الآخر، مشاهد مجمعة ولقطات للضيوف لم تعرض في الحلقات السابقة.

وأذاع رامز جلال، فقرة بعنوان "كشف المستور"، وهي التي يترك فيها ضيوف البرنامج مع المذيعة مقدمة البرنامج، وأبرزهم كان مطربي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة"، حمو بيكا، أحمد السقا باسم سمرة، محمد ثروت، محمد شاهين، محمد أنور، محمد أسامة "أوس أوس"، ومن لاعبي كرة القدم أحمد حسام ميدو، وإمام عاشور لاعب فريق الأهلي، علي البليهي لاعب فريق الهلال السعودي.

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين على الحلقة عبر حساباتهم الرسمية عبر تطبيق "X"، والتي جاءت كالتالي: "دا مش رامز جاب من الاخر دا The blind date show".

وسخر جمهور السوشيال ميديا من فقرة علي البليهي مع المذيعة والذي عرض عليها الزواج في برنامج رامز جاب من الآخر، معلقين: "البليهي ساكت ولما تكلم خربها"، "البليهي راح فيها"، "البليهي مركز على أهدافه"، "البليهي أسد داخل وخارج الملعب"، "البليهي قتلني رسم طموحاته مع المذيعة".

وترك رامز جلال "البليهي" مدافع الهلال السعودي، مع مذيعة برنامج رامز جاب من الآخر، وعرض الحديث الذي دار بينهم في الكواليس.

وسأل "البليهي" المذيعة: "متجوزة؟"، لترد عليه: "لا"، ثم رد عليها قائلًا: "أخطبك من رامز وإن شاء الله أمي تشوف الحلقة".

ويُذاع برنامج رامز جاب من الآخر، تقديم الفنان رامز جلال، على قناة MBC مصر، عقب أذان المغرب مباشرة.

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