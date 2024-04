شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28.. فاروق يقرر الزواج من هند طليقة ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، بمشهد في منزل الرفاعى، حيث يدخل فاروق "أحمد رزق" ومعه هند "إيناس كامل" طليقة ياسين، ويخبر فاروق رقية "ملك قورة" أنه سيتزوج هند وسط صدمة كبيرة من رقية وتسأل فاروق عن سبب اقدامه على ذلك.

يكشف فاروق إلى رقية سبب زواجه من هند طليقته أخيها ياسين، ليرد فاروق بأن هذا هو حقه الشرعى وله الحريه في اختيار الوقت المناسب لعمله، وأيضاً رغبة منه في وضع ياسين تحت سيطرته بوجود ابنته حبيبة في منزله طوال الوقت، وستكون نقطة ضعف في حالة فكر ياسين في اللعب معه، كما يريد فاروق معاقبة رقية أيضاً بهذه الزيجة.

وكشف الفلاش باك الذى سبق الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى عن علاقة ياسين "أمير كرارة" وطليقته هند "إيناس كامل" بسبب تفكير الأخيرة في الزواج، حيث تتحدث هند مع ياسين في حضور والدته ليلى "صفاء الطوخى" بأنها ستتزوج ليؤكد ياسين لها أن ابنته ستستمر في العيش معه.

تفهم ليلى من كلام هند أنها ما زالت تحب ياسين وأنها لم تجد منه أي معاملة جيدة وتحاول إقناعه بالعودة إليها مرة أخرى، ولكنه لم يعد يبالى بالموضوع وأُغلق تماماً بالنسبة له، وجاء عرض هذه التفاصيل بعدما قرر فاروق "أحمد رزق" الزواج من هند، حيث إن الثنائى بينهما مشاكل مع ياسين وستكون هناك مصلحة مشتركة بينهما.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويُعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.