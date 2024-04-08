شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 28.. العوضي يخطف الخولي وجلال الزكي وتامر شلتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي ، الكثير من الأحداث حيث نصب عرب فخاً لعبد ربه- رياض الخولي، ومازن- جلال الزكي، وجعل مازن يسرق الآثار من عبد ربه ويتركه في الصحراء مع رجاله، وبعد أن انصرف مازن وجد عرب في إنتظاره وقام بخطفه هو والتمثال، ومن ثم أخذ عبد ربه، وذهب بهم إلى ( المريحة).

وكانت قد شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث طالب جمال- أحمد عبد الله محمود، من سميحة- دنيا المصري، بالخمسة ملايين جنيه الذي أتفق معها عليهم، وعندما قالت له أنه ليس معه دليل علي خيانتها فقال لها أنه سيذهب لإحضار الدليل ولو لم تحضر النقود سيفضحها.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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مسلسل حق عرب الحلقة 28