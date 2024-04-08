شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 28.. وفاء عامر تعترف بأن العوضى ابن رياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث أخذ عرب- العوضي، عبد ربه- رياض الخولي، إلى المغربلين، وأجبره على الركوع أمامه، ونبه على كل الناس في الحي كي يشهدوا عليه وهو يقتل عبد ربه، ولكن صباح- وفاء عامر صرخت، وأوقفته عن فعلته، وقالت له إن عبد ربه هو أبوه.

وتوالت الأحداث في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث قرر عرب أن ينتقم من مازن- جلال الزكي، وتامر شلتوت، وأخذ يضرب مازن، أما عبد ربه قال له إن حكايتهما ستنتهي في المغربلين وليس هنا، وقام بسكب الجاز علي مازن وصديقه، وأمر عبد ربه أن يشعل النار فيهما، ولكن طلب منه صديقه أن يقوم هو بإشعال النار فيهما، وبالفعل خرج عرب وعبد ربه وباقي الرجال وتم إشعال النار في جلال الزكي وتامر شلتوت.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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مسلسل حق عرب الحلقة 28



مسلسل حق عرب الحلقة 28