مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28 .. فلاش باك يكشف علاقة ياسين وهند بعد الطلاق

القاهرة - سامية سيد - كشف مشهد الفلاش باك الذى سبق الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصةWatch it، عن علاقة ياسين "أمير كرارة" وطليقته هند "إيناس كامل" بسبب تفكير الأخيرة في الزواج، حيث تتحدث هند مع ياسين في حضور والدته ليلى "صفاء الطوخى" بأنها ستتزوج ليؤكد ياسين لها أن ابنته ستستمر في العيش معه.

تفهم ليلى من كلام هند أنها مازالت تحب ياسين وأنها لم تجد منه أي معاملة جيدة وتحاول إقناعه بالعودة إليها مرة أخرى ولكنه لم يعد يبالى الموضوع اغلق تماماً بالنسبة له، وجاء عرض هذه التفاصيل بعدما قرر فاروق "أحمد رزق" الزواج من هند حيث أن الثنائى بينهما مشاكل مع ياسين وسيكون هناك مصلحة مشتركة بينهما.

شهدت الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى اقتناع ياسين "أمير كرارة" بأن خطف الطفل ابن عجوزة هو الحل الأنسب، ويذهب لمقابلته أمام منزله قبل ذهابه إلى القسم وعمل محضر، ويطلب ياسين من عجوزة تسليم فاروق "أحمد رزق" مقابل إرجاع ابنه مرة أخرى، ويطلب منه تسليم فاروق، ويرفض عجوزة وينكر أيضاً أنه من قتل نسمة.

ويهدد ياسين عجوزة بأنه سيرمى ابنه في الشارع، ولن يجده طيلة حياته، ليوافق عجوزة على التعاون مع ياسين، ولكن في نفس الوقت يذهب ويخبر فاروق بما دار بينه وبين ياسين، ويكشف له أن ياسين هدده وطلب منه الإبلاغ عنه، ويعترف بأنه حرض على قتل نسمة، ويقرر فاروق مساعدته حتى يستعيد ابنه من ياسين.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

