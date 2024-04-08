شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. ياسين وعايدة يتحدان ويكلفان ريمون بمراقبة شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث أرسل رقم مجهول إلى "عايدة" غادة عبد الرازق، مقطع صوتى منسوب لـ "إسماعيل الغول" رياض الخولى، وهو يطلب من شخص أن يقوم بقتلها.

وتحدث معها "ياسين" محمد علاء بأن هناك احتمالية أن يكون شخص قام بتحريف الصوت أو محتوى المكالمة، فيما استطاع الضابط "حسام" كريم محجوب معرفة مصدر الرقم الذى أرسل المقطع الصوتى، حيث أخبرهم بأن الرسالة من كمبيوتر داخل شركة "شريف الغزولى" الذى قام بتركيب سيستم الكاميرات بشركاتهم.

وتحدثت "عايدة" و "ياسين" مع "ريمون" بأن يتم توظيف الرجال على "شريف الغزولى" محمد نجاتى، لمراقبته بعد تأكدهم من مخططته الذى اتضح لهم، وطلب "ياسين" من "حازم أن يخترق هاتفه وحساباته على السوشيال ميديا.



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