شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 28.. انتصار تحذر الجنتل من خطف ابن المعلم وتلمح لنهايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يُعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يُعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة، حيث حاولت فوز -انتصار تحذير الجنتل من مخاطر خطف ابن المعلم، وأكدت له أن تلك الفكرة ستدمرهم جميعا، خاصة أنها تشعر بأن نهاية ملوك السوق اقتربت، ولكن الجنتل نهرها وأكد لها أن المعلم سيخضع له بعد خطف ابنه وسيعطيه المخدرات قريبا.

بدأت الحلقة من حيث انتهت الحلقة 27، إذ خطف رجال الجنتل - أحمد بدير بأمر منه، الطفل حسن نجل المعلم - مصطفى شعبان، وذلك بعدما ماطل المعلم فى إعطائه المخدرات، خاصة أن المعلم أجبره على التنازل عن جميع أملاكه، بالإضافة إلى محلات السوق التى استحوذ عليها المعلم.

كما بدأ المعلم فى وضع خطه لاستعادة حسن ابنه، من قبضة الجنتل عن طريق رجاله غلوش وهيثم وغيرهم.

مسلسل المعلم يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.