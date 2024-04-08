شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. حسن الصباح يغدر بأول من آمنت به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل الحشاشين، الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، غدر من حسن الصباح الشخصية التي يقدمها النجم كريم عبد العزيز بـ زوجته وحبيبته ومالكه قلبه على حد تعبيره دنيا زاد الشخصية التي تقدمها الممثلة ميرنا نور الدين.

وأتى قتلها بأمر مباشر من الصباح نفسه بعد أن أخبره برزك أميد الشخصية التي يقدمها الممثل سامى الشيخ، عن أن دنيا زاد تحكى أكاذيب عن حسن الصباح والحشاشين، والتي تمكنت من التأثير عليهم بشكل واضح وصريح، ليطلب منه الصباح أمام ابنه الهادى الشخصية التي يقدمها عمر رزيق ، قتل دنيا زاد باستخدام فدائية من الفدائيات في أصفهان.

ومع قتل حسن الصباح لـ دنيا زاد نجد أن آخر ما تبقى من رحمة في قلب الأول وحب نقى انتهى مع قتله لـ زوجته التي لم تتمكن غيرها من دخول قلبه بسبب وجودها به.

تعد دنيا زاد أول من أمن بـ حسن الصباح في رحلته واختارت طريقه امام العالم بأكمله، ولكن انتهت علاقتهم بشكل واضح مع قتله لـ ابنهما البكر الحسين الذى قدم شخصيته الممثل الشاب حسن مالك.



وحاولت دنيا زاد قتل الصباح عدة مرات ولكنها باءت بالفشل، حتى قررت الهروب من قلعة أل موت للابتعاد عن شره، ولكن وبالرغم من ابتعادها عنه الا أنه شره طالها في نهاية المطاف وقتلت بأمر من حبيبها وزجها.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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الحشاشين



الهادى بن حسن الصباح



برزك أميد



حسن الصباح



دنيا زاد