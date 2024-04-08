شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. عمر الخيام يترك كل شيء ويسافر ليختار قبره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الحشاشين، قرر عمر الخيام (نيقولا معوض) أن يترك كل شي خلفه ويسافر إلى نيسابور حتى يبني قبره.

وقال الخيام خلال الحلقة أنه لم يختر المكان الذي ولد فيه، لكنه سيختار المكان الذي سيموت فيه، وقال إن القبر يجب أن يكون في مواجهة رياح الشمال، وأن تكون المنطقة مليئة بالزهور والورود ذات الرائحة الذكية.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان