شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. محمد علي رزق يفيق من الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث سأل "ياسين" محمد علاء زوجته "عايدة" غادة عبد الرازق، عن رغبتها فى شرب القهوة، لترفض بشدة دون أن تخبره بأن السبب حملها.

وذهبا سوياً للاطمئنان على "مصطفي" محمد علي رزق بغرفته بالمستشفى، وبدأ "مصطفى" يفيق من الغيوبة، وأحضر "ياسين" الطبيب، وأخبرهم بأن افاقته فى هذا الوقت القاسي شبه معجزة، وأخبرهم بأنه سيقوم باجراء فحوصات وتحاليل وأشعة لمعرفة تطورات حالته الصحية.

وشهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل صيد العقارب، أحداثا مختلفة، حيث أرسل رقم مجهول إلى "عايدة" غادة عبد الرازق، مقطع صوتى منسوب لـ "إسماعيل الغول" رياض الخولى، وهو يطلب من شخص أن يقوم بقتلها.

وتحدث معها "ياسين" محمد علاء بأن هناك احتمالية أن يكون شخص قام بتحريف الصوت أو محتوى المكالمة، فيما استطاع الضابط "حسام" كريم محجوب معرفة مصدر الرقم الذى أرسل المقطع الصوتى، حيث أخبرهم بأن الرسالة من كمبيوتر داخل شركة "شريف الغزولى" الذى قام بتركيب سيستم الكاميرات بشركاتهم.

وتحدثت "عايدة" و "ياسين" مع "ريمون" بأن يتم توظيف الرجال على "شريف الغزولى" محمد نجاتى، لمراقبته بعد تأكدهم من مخططته الذى اتضح لهم، وطلب "ياسين" من "حازم أن يخترق هاتفه وحساباته على السوشيال ميديا.



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