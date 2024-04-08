شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار الحلقة 13.. هروب الطفل عمر من المستشفى وصدمة ليلي ومروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، هروب الطفل عمر من المستشفى، ليقرر ارتداء ملابسه ومغادرة المستشفى من السلم الخلفي ليشكل صدمة كبيرة لمروان وليلي اللذان تفاجئا بمغادرته.

وسبق شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، اقتراحا من ليلى إلى مروان، من أجل اقتراض بعض الأموال من والدها لمساعدة ابنهما في العلاج بالخارج، بعد صعوبة الوصول إلى متبرع بالنخاع.



الطفل عمر في الحلقة 13

كما شهدت الحلقة، عثور مروان على موظف مكتب الصحة في محافظة الإسماعيلية الذي دبر عملية نصب ليوهم مروان بامتلاكه معلومات تفيده في الوصول لابنه الحقيقي، وسرعان ما شهدت الحلقة عثور مروان على موظف الصحة، الذي خبأ مروان له جهاز تتبع في الشنطة التي كانت تحتوي على الأموال، ليتتبع خط السير ويعثر على المتورط الذي لا يمتلك أي معلومات.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.