شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 28.. الجنتل يخطف ابن المعلم ويساومه من أجل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثًا مختلفة، حيث بدأت الحلقة من حيث انتهت الحلقة 27، إذ خطف رجال الجنتل - أحمد بدير بأمر منه، الطفل حسن نجل المعلم - مصطفة شعبان، وذلك بعدما ماطل المعلم فى إعطائه المخدران، خاصة ان المعلم اجبره على التنازل عن جميع املاكه بالاضافة إلى محلات سوق السوق التى استحوذ عليها المعلم.

كما بدأ المعلم فى وضع خطه لاستعادة حسن ابنه، من قبصة الجنتل عن طريق رجاله غلوش وهيثم وغيرهم.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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