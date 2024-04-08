شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 28.. غادة عبد الرازق تخبر زوجها محمد علاء بحملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، حيث تبادل كل من: "ياسين" محمد علاء وزوجته "عايدة" غادة عبد الرازق، الاعتذار لبعضهما عما بدر منهما خلال الفترة الماضية.

وتحدث "ياسين" مع "عايدة" وأخبرها بأن الأيام التى عاشها بدونها كانت فى غاية الصعوبة وعبر عن افتقاده لها، وأنه لن يتركها مرة أخرى، فيما أخبرته "عايدة" بحملها، وهو الأمر الذى أسعده بشدة.

وشهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل صيد العقارب، أحداثا مختلفة، حيث أرسل رقم مجهول إلى "عايدة" غادة عبد الرازق، مقطعا صوتيا منسوبا لـ"إسماعيل الغول" رياض الخولى، وهو يطلب من شخص أن يقوم بقتلها.

وتحدث معها "ياسين" محمد علاء بأن هناك احتمالية أن يكون شخص قام بتحريف الصوت أو محتوى المكالمة، فيما استطاع الضابط "حسام" كريم محجوب معرفة مصدر الرقم الذى أرسل المقطع الصوتى، حيث أخبرهم بأن الرسالة من كمبيوتر داخل شركة "شريف الغزولى" الذى قام بتركيب سيستم الكاميرات بشركاتهم.

وتحدثت "عايدة" و"ياسين" مع "ريمون" بأن يتم توظيف الرجال على "شريف الغزولى" محمد نجاتى، لمراقبته بعد تأكدهم من مخططته الذى اتضح لهم، وطلب "ياسين" من "حازم أن يخترق هاتفه وحساباته على السوشيال ميديا.

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