إحالة صناع مسلسل كويتي للنيابة بتهمة الإساءة لقيم المجتمع الكويتي

قررت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأحد، إحالة صناع مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” إلى النيابة العامة، بتهمة الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي.

أعلن لافي السبيعي، الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام، اليوم الأحد، عن وقف مشاركة أي فرد شارك في هذا المسلسل أو أي عمل فني آخر يسيء للمجتمع الكويتي، في أعمال فنية يتم تصويرها داخل الكويت، وكذلك في الأعمال المسرحية التي تُعرض في البلاد. وأكد السبيعي خلال تصريحات صحفية، أن وزارة الإعلام تلتزم بتطبيق القوانين والنظم واللوائح بمسطرة واحدة على الجميع، وتسعى للحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقية وتمسكه بالقيم والأخلاق التي تميزه.

وشدد السبيعي على أنه لن يُسمح لأي فرد شارك في أعمال فنية خارج الكويت، ويتضمن هذا العمل إساءة للمجتمع الكويتي، بأن يقدم أعمالاً فنية داخل الكويت. وناشد صناع الأعمال الفنية سواء داخل الكويت أو خارجها، ضرورة الحرص في أعمالهم على عدم المساس بقيم وثوابت المجتمع الكويتي، وأن يتمتعوا بالحس الوطني ويسعوا لتقديم رسالة فنية راقية، تحمل قيمة فنية وترتقي بالقيم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية.