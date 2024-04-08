الجمهور يفاجئ محمد رمضان بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان صورتين تظهر إبداع الجمهور الذي يحبه حيث أن الصورتين عبارة عن تخيل الجمهور لشخصيته في فيلمه السينمائي القادم الذي يحمل عنوان "أسد أسود".



وكتب محمد رمضان تعليقاً على الصورتين :"مبسوط من اجتهاد الجمهور وتوقعاته لشخصيتي في فيلم ( أسد ) و شكراً على التصميمات الرائعة دي الله الموفق والمستعان".

وكان قد إنطلق محمد رمضان بتصوير فيلمه الجديد "أسد أسود"، منتصف شباط/فبراير.

تجدر الإشارة أنه أول تعاون بين المخرج محمد دياب والفنان محمد رمضان في عمل سينمائي، والعمل من تأليف محمد دياب أيضاً.

والفيلم يشارك فيه محمد رمضان، خالد الصاوي، ماجد الكداوني، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الممثلة اللبنانية رزان جمال، كما يشارك في العلمل الممثلين السودانيين اسلام مبارك ومحمود السراجي.