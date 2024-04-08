بعد إنفصالهما 4 مرات.. عودة حسام جنيد وإمارات رزق الى بعضهما مجدداً وأول ظهور رسمي لهما معاً - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان الحب لا ينتهي بين الفنان السوري حسام جنيد والممثلة السورية إمارات رزق فعلى الرغم من انفصالهما أكثر من مرة لا زالا يكنان المشاعر الكبيرة لبعضهما وهذا الامر اصبح واضح بالنسبة للجمهور الكبير الذي يفرح في كل مرة يعودان الى بعضهما.



ورغم نفيهما في الاشهر الماضية عودتهما الا ان الموضوع اصبح مؤكدا بعدما حضرا أمس سحور نظمته المخرج رشا شربتجي على خلفية الانتهاء من تصوير مسلسل "ولاد بديعة" الذي شاركت فيه إمارات ونالت اعجاب الجمهور.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عودة الثنائي مجدداً نظرا الى الجماهرية الكبيرة الذي يتمتع بها هذا الثنائي.