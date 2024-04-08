نجوى كرم تتصدر الترند بعد تشويقها لعملها الجديد - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة نجوى كرم الترند بعد مشاركتها وشركة روتانا تيزر أغنيتها الجديدة التي من المفترض ان تبصر النور قريباً في عيد الفطر.

وتفاعل محبوها مع اقتراب موعد اصدار الاغنية بشكل لافت مما جعل اسمها ترند 1 . وكانت شاركت نجوى قد شاركت بعض التفاصيل عن الأغنية المرتقبة، واعلنت عن كاتب وملحن الاغنية التي تعاونت معهما لاول مرة معبرة عن سعادتها بذلك :"لطالما استمتعت بأعمالهما، واليوم تشرّفت بالغناء لهما، قريباً جديدي من كلمات سموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال العيد عيدين".

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