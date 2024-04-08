ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بشكل ذكي ولائق على الاستفتاء الذي تقوم به محطة MBC Drama حول نجمة موسم رمضان لهذا العام طارحة اسمها عم دورها في مسلسل 2024 واسم الممثلة السورية سلافة معمار عن دورها في مسلسل ولاد بديعة واسم الممثلة المصرية مي عمر عن دورها في مسلسل نعمة الأفوكاتو.
وكتبت نادين تعليقاً على الاستفتاء : "كل نجمة فينا متميزة بشكلها وآداءها و اسلوبها و الكاريزما و كلنا هون عم نشتغل من قلبنا و بكل شغف حتى نقدم دراما حلوة للجمهور"
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم بتصريج ذكي حول المنافسة مع سلافة معمار ومي عمر في السباق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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