نادين نسيب نجيم بتصريج ذكي حول المنافسة مع سلافة معمار ومي عمر في السباق الرمضاني

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بشكل ذكي ولائق على الاستفتاء الذي تقوم به محطة MBC Drama حول نجمة موسم رمضان لهذا العام طارحة اسمها عم دورها في مسلسل 2024 واسم الممثلة السورية سلافة معمار عن دورها في مسلسل ولاد بديعة واسم الممثلة المصرية مي عمر عن دورها في مسلسل نعمة الأفوكاتو.



وكتبت نادين تعليقاً على الاستفتاء : "كل نجمة فينا متميزة بشكلها وآداءها و اسلوبها و الكاريزما و كلنا هون عم نشتغل من قلبنا و بكل شغف حتى نقدم دراما حلوة للجمهور"