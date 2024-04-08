رامز جلال يكشف تسريبات وفضائح ضيوف “رامز جاب من الآخر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خصص الفنان رامز جلال، الحلقة 28 من برنامجه الرمضاني الجديد “رامز جاب من الآخر”، لعرض مشاهد مجمعة ولقطات للضيوف كان متردداً في عرضها ضمن الحلقات السابقة، لما تتضمنه من تسريبات وفضائح حدثت في الكواليس، وتوقع رامز أن يتعرض لأزمات كثيرة من ضيوف البرنامج بعد عرض هذه اللقطات من الكواليس.

وقال رامز جلال في بداية الحلقة: “في حلقات مكانش ينفع تتذاع.. شوية أسرار وتسريبات وأتمنى أصحابها ميزعلوش مني”.

وتابع قائلا: “منهم اللي بيعاكس ويلاغي واللي بيقول أسرار”.

وأذاع رامز جلال، فقرة بعنوان “كشف المستور”، إذ يترك فيها ضيوف البرنامج مع المساعدة، تضمنت لقطة مُسربة من حلقة أحمد السقا وباسم سمرة، تكشف عن موقف يمازح فيه السقا مساعدة رامز جلال ويتحدث معها عن “الأكشن”، بل وطلب منها أن تضربه بـ”البوكس”، كي يريها كيفية رد الفعل على الضربة، وكان لافتاً أن الشابة المتواجدة في الغرفة تعرض صورة مها الصغير زوجة السقا.

ومازح كزبرة، مساعدة رامز جلال التي جلست معه في غرفته حتى ينتهي رامز جلال، من تجهيزات بدء المقلب، وخلال جلوسه قال كزبرة للمذيعة أنه يعمل ممثل ومطرب، مضيفاَ: “فنان شامل”.

وسخر رامز جلال من حلقة كزبرة مع المذيعة قائلا: “كزبرة عمل مجزرة قعد يهجص وينجعص لحد ما جاب اللي قدام ورا”.

وعرضت المذيعة على “كزبرة” تناول مشروب “الشاي”، ليرد عليها: “أنا شفتك شربت كل حاجة.. أنا على فكرة أرتيست شامل”.

ووجه “كزبرة” نصائح لـ “المذيعة”: “التمثيل صعب مش سهل ولازم تشتغلي على الشخصية كويس”.

وترك رامز جلال “البليهي” مدافع الهلال السعودي، مع مذيعة فقرة كشف المستور”، وعرض الحديث الذي دار بينهما في الكواليس، وعلق “رامز” على حلقة البليهي مع المذيعة، قائلا: “جاي يتجوز وتقمص شخصية العريس وهيس آخر تهييس”.

وتحدث “البليهي” مع رامز عن المذيعة قائلًا: “المذيعة اللي برا إيش وضعها؟”، وسأل “البليهي” المذيعة: “متجوزة؟”، لترد عليه: “لا”، ثم رد عليها قائلًا: “إن شاء الله أخطبك من رامز وأمي تشوف الحلقة”.

وفي فقرة النعامة، ظهر محمد ثروت يتعامل معها على طريقة بوحة الصباح، إلا ان كزيرة انتابته نوبة، كذلك وميدو وإمام عاشور، ومحمد أنور نطق الشهادة.

وشملت اللقطات المسربة الكثير من نجوم الفن ولاعبي كرة القدم، أبرزهم أحمد السقا، كزبرة، على البليهي، حمو بيكا، ميدو، أوس أوس، محمد أنور، أحمد عيد، وغيرهم من الضحايا.