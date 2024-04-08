“آسف على الألفاظ المسيئة”.. حسن شاكوش بأول تعليق على معركة “رامز جاب من الآخر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذر مغني المهرجانات حسن شاكوش من مشاهدي الحلقة الأخيرة من مقلب “رامز جاب من الآخر” والتي لم تكتمل بسبب انهيار طليقته ريم طارق وتحطيمها للميكرفون والكاميرات السرية، ورفضها التام استئناف التصوير بحضوره، كما اعتذر شاكوش من رامز جلال وأكد أنه كان قد وافق على استكمال الحلقة ولكن بمفرده.

وأضاف حسن شاكوش عبر بث مباشر على انستغرام: “عايز أقول لجمهوري متزعلوش حقكم عليا كنت عايز أقدم ليكم أحسن حاجة وحلقة حلوة عشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تنبسط وقلت الناس تبقى مبسوطة بالحلقة، وقلت أنا عارف أني رايح لرامز بالرغم أي حاجة هتحصل بس قلت مش مهم المهم الناس تنبسط”.

وتابع حسن شاكوش: “أنا آسف على اللى أنتم شفتوه في الحلقة عشان كمان الحلقة مكملتش ومحصلش نصيب، أنا كحسن شاكوش كنت عايز أكمل الحلقة بس لوحدي، لأن رامز نجم كبير ودي يعتبر تاني سنة أطلع مع رامز وهو محترم، وشكرًا لرامز أنه اختارني من ضمن النجوم اللى استضافهم في البرنامج”.

وأضاف حسن شاكوش: “بقول لرامز متزعلش وحقك عليا أنا عارف أن كنت عايز تقدم أحلى حاجة لجمهورك، بس ده يثبت للوطن العربي كله أنك أنت مش بتتفق مع نجم، وكنا ممكن عادي نكمل الحلقة بس أننا منكملش الحلقة في مصداقية أني مكنتش أعرف واتفاجئت أن في ضيف تاني، والحمدلله على كل حال وكل واحد مش بياخد أكتر من نصيبه، وبتأسف لكل الناس اللى سمعت أي ألفاظ مش كويسة حتى لو مش مني، وإن شاء الله نتقابل رمضان اللي جاي”.

يذكر أن محاولات رامز جلال للصلح بين مغني المهرجانات حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق في حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الآخر، فشلت بعدما انهارت ريم فور مشاهدة طليقها ورفضت استئناف التصوير وقامت بتحطيم الميكرفون والكاميرات داخل الغرفة المظلمة.

وبدأ رامز جلال الحلقة بتقديم ضيوفه قائلا: “الجواز موجود من قديم الأزل بس فيه أصول في احترام، رشدي أباظة اتجوز وطلق أربع مرات بس من سكات، الاتنين اللي جاينلنا النهاردة الخناقات بتاعتهم بقت على السلالم والاقسام، الراجل يقطع في المدام، كابل فضحو بعض فضيحة بجلاجل الكل جاب في سيرتهم، استباحو بعض نهشو في بعض ولما الموضوع قرب يدخل في الأعراض قربب اجبهملكو.. معانا ومعاكو المطلقة والغادر حسن شاكوش وريم طارق”.

وسخر رامز جلال من ملابس حسن شاكوش قائلاً: “ياريتك جيت بالبرنص كان أرحم من اللي احنا شايفينه..القميص ده مدلوق عليه كلور.. ده بنطلون دبل فيس”.

وسخر رامز من ملابس ريم قائلاً: “لابسه بيجامة ولا عفريته وعاملة شعرك عند كوافير نادية”

واستشعر رامز مبكراً صعوبة المقلب وقال في الممر بين غرفتي ريم طارق وحسن شاكوش: “حلقة كلها سلوك عريانه.. إلى المقتله”.

وسأل رامز جلال، في مقدمة الحلقة ريم طارق: “أى سبب انفصالك عن حسن شاكوش.. وهل ضربك قبل كده ؟”، لترد قائلة: “بيعمل حاجات أنا مش موافقة عليها، ومش عايز هو يغيرها.. لا عمره ما ضربني”.

وسأل رامز جلال ريم طارق: “لوفي إمكانية أن حسن شاكوش يرجعلك هتوافقي ولا لا؟”، لترد قائلة: “لا صعب”.

وكشف حسن شاكوش حقيقة زواجه بعد انفصاله عن ريم طارق قائلا: “لا متجوزتش بعد ما طلقت”، كما تحدث عن خلافه مع رضا البحراوي قائلا: “كان في مشاكل بيني وبين رضا البحراوي بس زمان”.

وانهارت ريم طارق فور رؤيتها حسن شاكوش، حيث انفعلت على رامز جلال قائلة: “أنت عبيط مينفعش والمصحف مش هكمل انا مبهزرش.. أنت مريض لأ مينفعش مش هكمل”.

ورفضت ريم طارق استكمال الحلقة بعد تفاجئها بطليقها حسن شاكوش، حيث انهارت من الصراخ والبكاء قائلة: “انت كدة هتعملي مشكلة..هكسرلك المكان”، حيث قامت بتحطيم عدد من كاميرات البرنامج و”المايك” الخاص بها.

وعلق حسن شاكوش موجهاً رسالة لرامز جلال: “هو ده أسلوبها.. تخلي واحدة ملهاش تلاتين لازمة تقولك يا انا يا هو”.

رامز قام بإلغاء فقرات المقلب وانفرد بريم طارق ليؤكد لها أن هدفه من المقلب كان إتمام الصلح إنسانياً بينها وبين طليقها أمام الناس كما كانت مشاكلهم كلها تعرض أمام الناس، وردت ريم رافضة الصلح: “إنت مش عارف هو عمل فيا إيه ده آذاني”.

واختتم حسن شاكوش المقلب بغناء موال حزين عن الأصيل وخيانة العيش والملح، وأكد هو الآخر صعوبة الصلح مع ريم طارق لوجود أزمات معقدة وقال أن الفيصل بينهما يوم القيامة.