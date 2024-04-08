خاص وبالفيديو- صلاح تيزاني "أبو سليم" يكشف العبارة المؤثرة التي كتبها له عبد الحليم حافظ

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.



في هذه الحلقة، تحدث أبو سليم عن الصحافي حبيب مجاعص، وقال إن مجاعص إصطحبه إلى منزل الممثلة الراحلة ميشلين ضو، حيث إلتقى بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ولكن ما هي العبارة المؤثرة التي كتبها عبد الحليم لـ أبو سليم؟

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو.