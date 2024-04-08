أمل عرفة بكلام لافت: "ما يحدث ليس عفوياً"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة السورية أمل عرفة، عن التفاهة التي كثرت في هذا العصر، اذ كتبت على حسابها الخاص: "في عصر التفاهة الرائع الذي نعيشه، علينا جميعاً أن نتحلى بالتفاهة بدلاً من العمق، علينا جميعاً أن نُطبَعَ بالسطحية بدلاً من العمق، علينا جميعاً أن نستهدف نجاحاتٍ مفرقعة عوضاً عن رسائل تعودنا أن نحملها على أكتافنا ونتوج بها مشاريعنا !!، ما يحدث ليس عفوياً … علينا أن نعي ذلك! لايهم أن تبقى التفاهة هي المسيطرة( وأعتقد أنها ستدوم ول مليون سبب.

.الذي يهم فعلاً ألا يعجز العقل والابداع والجمال عن إيجاد ضوء ما …..سيكون".