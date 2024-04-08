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ميرنا وليد - بيروت - بعد ان انتشر خبر اختطاف الإعلامية العراقية داليا نعيم، تم الكشف عن انها تعرضت للإغتـ صاب والضرب، وإدخال شيش حديد في أحد أجزاء جسدها، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وقد انتشرت صورة لها تظهرها بوضع مأساوي.
وكان أظهر فيديو متداول، محاولة اختطاف داليا نعيم فجر الأحد الماضي، بعد أن كانت خارجة من أحد مراكز التجميل من منطقة المنصور.
ونقلت قوة أمنية، نعيم إلى مستشفى اليرموك بعد "عملية أو محاولة اختطاف"، وكانت في صحة سيئة للغاية، وفق ما أفاد مصدر طبي في العاصمة العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا نعيم تتعرض للإغتـ صاب والضرب وانتشار صورة لها مضرّجة بالدماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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