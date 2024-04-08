شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين: كنت مرعوبة قبل عرض مسلسل الحشاشين واتخضيت من رد الفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة الصاعدة ميرنا نور الدين أنها كانت مرعوبة منذ بدء تصوير مسلسل الحشاشين وحتى انطلاق العرض خلال شهر رمضان الجارى 2024 وقالت لـ"الخليج 365": "الحمد لله أن مجهود وتعب سنتين خرج بهذا الشكل، ولم أكن قادرة على الانتظار حتى أرى وأسمع ماذا سيقول الجمهور على المسلسل في المجمل وليس دوري فقط".

وأضافت ميرنا نور الدين: "اتخضيت من ردود الفعل على العمل ودوري أيضًا فالمسلسل مر بمراحل تصاعدية مع الجمهور الذي بدأ يندمج مع الأحداث بشكل متصاعد، والحقيقة الحشاشين يستحق المشاهد، ونجن بذلنا مجهودا كبيرا وجبارا، إضافة لإنتاج ضخم جدًا وتصوير وديكور وملابس وتمثيل رائع، كل العناصر اكتملت وهذا جعلنى أتمنى رؤية المسلسل ينجح بكل الناس اللى فيه".

وأرجعت ميرنا نور الدين اكتفائها بالمشاركة في مسلسل الحشاشين فقط خلال شهر رمضان 2024 لرغبتها في التركيز خلال عمل واحد وبهذا الحجم لافتة:" جائنى أكثر من عمل ولكنى اعتذرت، شعرت أن الأفضل لى التركير في عمل واحد فقط خاصة وأنه مشروع صعب جداً، وليس من الشهل الارتباط بأى عمل آخر بجانبه، وقررت أن يكون كل تركيزي ومذاكرتي واهتمامى بالحشاشين، ومشاركتى فى أى عمل آخر بجانبه كنت سأظلم نفسي.

مسلسل الحشاشين يعرض يومياً خلال شهر رمضان 2024 على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.