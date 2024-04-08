كريم عبد العزيز يروي كيف تعرف على زوجته.. ولماذا رفض والده زواجه في البداية؟

ميرنا وليد - بيروت - روى الممثل المصري كريم عبد العزيز كيف تعرف على زوجته وقال : "كان بيننا أصدقاء مشتركين في الجامعة، وكنت أسلم عليها أحيانًا، وأتجاهلها أحيان أخرى، حتى تولدت مشاعر الحب تجاهها"

وتابع خلال حلوله ضيفاً على برنامج Big Time مع الاعلامي عمرو أديب: "كنت وقتها تجاوزت الـ20 عامًا، رغم أنني كنت أطمح الزواج في عمر الـ19، ومع الوقت تقربت منها بشدة"

وأضاف ان والده رفض زواجه المبكر : "عرضت الأمر على والدي، لكنه رفض في البداية، بحجة أنني لا زلت صغيرًا، وعقلي لم ينضج بعد، ومع الوقت قد أكتشف زوايا جديدة في الحياة، وقد أشعر وقتها بالندم للاستعجال في فكرة الزواج إلى أن اقتنع في النهاية وتزوجت".

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