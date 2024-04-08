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ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور عيون الجمهور بأخر إطلالة لها، و ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه فستان فضفاض مموج وطويل ذات كم طوي أوف شولدر، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، إعتمدت مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و كانت نور تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 21,280 يورو.
و كانت تألقت نور الغندور، وظهرت من كواليس مسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي" بلوك شيك رائع، إرتدت فيه قميصاً باللون الأبيض، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت على المنشور بالقول: "يخربيت الشر .. انا مش طايقة زينة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- سعر مرتفع و خيالي لحقيبة يد نور الغندور..و أنوثتها تخطف القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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