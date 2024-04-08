بالصور- سعر مرتفع و خيالي لحقيبة يد نور الغندور..و أنوثتها تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور عيون الجمهور بأخر إطلالة لها، و ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه فستان فضفاض مموج وطويل ذات كم طوي أوف شولدر، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، إعتمدت مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و كانت نور تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 21,280 يورو.

و كانت تألقت نور الغندور، وظهرت من كواليس مسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي" بلوك شيك رائع، إرتدت فيه قميصاً باللون الأبيض، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت على المنشور بالقول: "يخربيت الشر .. انا مش طايقة زينة".

