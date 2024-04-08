دوا ليبا تظهر من دون حاجبيها-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - أحدثت النجمة العالمية دوا ليبا جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة لها ظهرت فيها من دون حاجبين خلال تصوير يخص ألبومها الغنائي الجديد، ويعد ظهورها على هذا الشكل هو ترويجا للألبوم.
وكانت قد أعلنت دوا ليبا عن استعدادها لطرح ألبومها الموسيقي المنتظر "Radical Optimism" وهو الألبوم الثالث في مسيرتها الفنية، وذلك في الثالث من ايار 2024، ويتضمن الألبوم 11 أغنية منها أغنيتي "Houdini" و "Training Season" اللتين أصدرتهما في الفترة الماضية وحققتا نجاحاً كبيراً.
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