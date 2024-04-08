شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 29.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 29، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحاً، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءاً، والإعادة 3.00 صباحاً، وعلى قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، و الإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

توالت الأحداث بالحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث قررت فرح - نور إيهاب، أن تحكي لصدفة - ريهام حجاج، عن قصة قتلها لصديقتها في المدرسة القديمة، وقالت لها إنها قتلتها بزجاجة بيبسي، عندما استفزتها وكانت تبحث في حقيبتها علي شيء ما أثناء وجودها خارج الفصل، وعندما اعترضت فرح تشاجرا سويًا وقالت لها صديقتها (يابنت الحلاق) فقامت فرح بقتلها بالزجاجة.

وتم القبض عليها، وحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات، ولكن بسبب علاقات أبوها، استطاع أن تخرج من القضية، كما قام أبوها بدفع مبلغ مالي كبير لأهل البنت التي ماتت ما جعلهم يتنازلوا عن القضية.

وكانت قد كشفت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ساعد أدهم- تامر يسري، صدفة- ريهام حجاج، أن تزور أختها فرح- نور إيهاب، في المصحة، وبالفعل ذهبت إليها ووجدتها في حالة سيئة وتريد أن تخرج من المصحة، وحاولت صدفة أن تهون عليها وكانت قد أحضرت لها طعاماً مع ابن أختها صاصا- أحمد أبو زيد، والذي يبدو أنه معجب بفرح.

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

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