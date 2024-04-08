تراند اليوم : بالفيديو .. وكيل وزارة الإعلام بالكويت يكشف تفاصيل إحالة كل من عمل في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" إلى النيابة العامة

صحيفة الخليج 365: كشف وكيل وزارة الاعلام الكويتية لافي السبيعي تفاصيل الإجراءات النظامية المتخذة ضد فريق عمل مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.

وقال السبيعي خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج: سجلنا احتجاجنا على المسلسل من البداية وكنا متابعين وكان في لجنة خاصة في إجازة النصوص الدرامية تأكدنا أنه لم يتم إجازة هذا النص.

وتابع: خاطبنا القناة إن هذا المسلسل يشكل تشويه للمجتمع الكويتي ولا يمثل المجتمع المحافظ، وطالبنا بإيقاف عرض هذا المسلسل ولم يتوقف، ولكن اتخذنا إجراءاتنا الداخلية أن يكون كل من عمل في هذا المسلسل أو له إقامات في الكويت أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة.