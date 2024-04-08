بصورة مميزة تجمعهما..سلمى أبو ضيف تعايد صديقتها جميلة عوض في يوم ميلادها بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف صديقتها الممثلة المصرية جميلة عوض في يوم ميلادها من خلال صورة تجمعهما نشرتها عبر حسابها الخاص، و علقت عليها بكلمات من الحب حيث قالت: "عيد ميلاد سعيد للقلب الطاهر.

. جميلة الجميلات.. أحلى جميلة عوض، أحبك دائما وإلى الأبد أنت شخصية فريدة من نوعها بموهبتك وقلبك الكبير وروحك وطاقتك اللطيفة".

وكانت نشرت سلمى أبو ضيف مقطع فيديو، أظهرت من خلاله كواليس التصوير المراحل التي مر فيها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" و الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني هذا العام، و علقت شاكرةً طاقم العمل بالقول: "أعلي نسبة مشاهدة خلص و خلصت معاة حكاية شيماء و عائلة فتحي البنهاوي و اللي لخص حكاية شيماء و السبب الرئيسي من وجهة نظري للي هي وصلتلة هو أخر مشهد في المحاكمة و هي بتقول، أنا عايزة أقول حاجة أخيرة يا باشا - أنا عمري ما كنت عايزة أكون مشهورة - كان كل حلمي إني أدهن حيطان البيت و أعيش مستورة مش خايفة و شايلة هم اللقمة اللي هناكلها بكرة أنا و أهلي .. محدش وعاني الدنيا ممكن تعمل فيا إية .. أهلي علموني كل اللي هما عرفينوا و من كتر الشقا و الفقر اللي عشوة معرفوش يعلموني حاجة في يوم تنفعني. يمكن جهل مني إن معرفتش دة لوحدي بس أهية الدنيا فهمتني بطريقتها .(الفقر و الجهل )، أنا عايزة أشكر ناس كتييرة أوي أوي إنهم إدوني الفرصة دي أولهم الأستاذة ياسمين أحمد كامل على تعبك و مجهودك الرهيب في أدق التفاصيل و بإمانك الكبير في المشروع .. شكراً علي روئيتك و تعبك و توجيهك و إخلاصك في العمل و إنك إدتيني فرصة جديدة و شخصية كانت مختلفة عليا".

