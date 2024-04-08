بالصور- بعد الإنتهاء من تصوير "الحشاشين"..ميرنا نور الدين في رسالة شكر إلى طاقم العمل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين صور من كواليس تصوير مسلسلها "الحشاشين" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي إلى جانب الممثل المصري كريم عبد العزيز، و وجهت رسالة من الشكر بعد الإنتهاء من تصوير هذا العمل حيث قالت: "بعد سنتين تصوير .

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. خلصت حكاية "دنيا زاد" هتوحشني جدا .. بتمني من كل قلبي انه يكون دور خفيف علي قلوبكم، كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي علي ايمانه وثقته ودعمه ليا، شكراً للمؤلف العظيم أستاذ عبدالرحيم كمال علي ايمانه الكبير بيا اتشرفت بالشغل معاك جدا، شكر كبير للنجم الكبير كريم عبدالعزيز علي مساعدته وكلامه وثقته فيا انبسطت واتشرفت بالشغل معاك جدا، مبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم، اتشرفت اني كنت جزء من المسلسل الحشاشين، إلي اللقاء في العمل المقبل ان شاء الله ، الحمدلله".

