بالفيديو- صلاح عبد الله يشارك مشهد من "العتاولة" إلى جانب مي كساب وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري صلاح عبد الله مشهرد من المسلسل الذي يشارك فيه "العتاولة" و الذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني لهذه السنة، و ظهر صلاح إلى جانب الممثل المصرية مي كساب، و علق على المنشور بالقول: "انا ياما حاولت معاه و كلمته وكتير وهو مرضاش، مكنش رايدك يا بنتي وكل شيء قسمه ونصيب يا عيشه، في ايه ؟!، فيكي ايه؟!، انتي جاية في ايه يا عيشه؟!".



و في وقت سابق، تحدث الممثل المصري صلاح عبد الله عن رأيه بالنقاب وإرتداء بناته له.

وقال صلاح عبد الله: "يعني إيه أبقى غير قادر على تمييز الرجل من الست لو دخلوا بيتي، أو لو قابلتهم في الشارع والنور مقطوع في المنطقة أو وأنا طالع السلم، ودي حصلت وأنا صغير. قناعتي حتى الآن هي إن النقاب كتلة من السواد، وليس زيا إسلاميا والله أعلم. هتبقى مشكلة، وممكن أحاول أقنعها ترتدي الحجاب وتكون محتشمة، لكن ليس لهذه الدرجة وبدون مبالغة، وهذه ليست طريقة تربيتي لبناتي لأني مؤمن بالحرية".

كلام صلاح عبد الله جاء خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس.

