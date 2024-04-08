ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بالمخرج السوري رامي حنا وبتعاونها معه في مسلسل "ع أمل".

وشاركت ماغي بو غصن الجمهور صورة لها برفقته،وعلقت موجهة له رسالة مميزة: "شكراً المخرج رامي حنا.. استمتعت بالوقفة قدام كاميرتك عن جديد. شكراً على حسّك الإخراجي العالي.. على حرصك على جهودنا لنطلع بصورة مختلفة. كنا كلنا بأيادي أمينة معك. شكراً على المتعة، على الاهتمام بكل تفصيل. كتير حب وألف مبروك نجاحك ونجاحنا ع امل".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور ماغي مؤكدين على نجاح التعاون بينهما.

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن برسالة لـ رامي حنا.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.