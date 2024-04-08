ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية منة شلبي ضجة واسعة بإطلالتها الأخيرة بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، من لوك عصري، من توقيع اللبناني عالمي طوني ورد.

الفستان مصنوع من قماش الجيرسيه، مع فتحة عالي على الساق، ومقرون بغطاء على الرأي، وحزام حدد الخصر باللون البيج العامق اللامع نفسه، من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف شتاء 2024 – 2025.

ويواصل فريق عمل فيلم "فرقة موت"، تصوير أحداثه، إستعداداً لعرضه.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عبر حسابه الرسمي، مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم "فرقة موت".

فيلم "فرقة موت" من بطولة الممثلين المصريين أحمد عز ومنة شلبي وأمينة خليل ومحمود حميدة وآسر ياسين وفريدة سيف النصر.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة ملكية لـ منة شلبي.. أناقة بتوقيع طوني ورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.