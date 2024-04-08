شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 14.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل مليحة الحلقة 14، بطولة دياب على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل مليحة وصول أدهم (دياب) وقواته إلى مكان احتجاز مليحة (سيرين خاص) وجدتها والشيخ سالم (سامي مغاوري) والدكتور هشام (على الطيب)، بعد وضعه خطة محكمة لمواجهة الإرهابيين هناك.

ويحدث اشتباك بين قوات أدهم والإرهابيين وفي النهاية ينجح في إنقاذ الشيخ سالم ومليحة وجدتها وهشام، ولكن يستشهد خلال تلك العملية مدحت صديق أدهم .