شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 29.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 29 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

وقدم حسن الرداد الشكر لابن عمة جمال عن الوقوف بجواره في الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، للوصول إلى حل قضيته وخروجه براءة من قضية مقتل رجل الأعمال ماجد المصري ووصفى النجار "تامر عبد المنعم.

التقت الفنانة نرمين الفقى بمجدى النمرود دراع حسام المحامي اليمين، وعرضت عليها التعاون معها وبالمبلغ الذى يطلبه، ووافق على طلبها بأمر من أحمد زاهر.

والدة منه فضالى أخبرت أحمد زاهر بأن مريم زوجته تحركت على رجلها مرة أخرى بعد أن أتى العلاج بالنتيجة المطلوبة، وتشاجرت منة فضالى مع والدتها بعد ان اخبرتها بأنها اخبرت زوجها المحامي.



وحضر الضابط إلى منزل منة فضالى للتحدث معها وسألها عن سبب الذهب إلى منال محارب إلى منزلها، وكشفت لها بأن الزيارة ليس لها علاقة بزوجها المحامي مع المتهم في قضية قتل والدة حسن الرداد، وتفاجئ زوجها أحمد زاهر بوجود رشيد الضابط في المنزل.



وتشاجر أحمد زاهر مع زوجته منة فضالى عن سبب قدوم الضابط رشيد الى المنزل ولم تفشى عن سبب وجوده في منزلها، وطالبت منه إلى عنده يعمله.

