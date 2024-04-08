حسن الرداد يدعو لزوجته إيمي سمير غانم.. وهذا ما قاله!

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري حسن الرداد متابعيه عبر حسابه الرسمي، منشور يدعو فيه لزوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم.

ونشر حسن الرداد صورة لزوجته عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق، كتب فيه: "اللهم يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، اللهم اجبر كسرها، وأنزل على قلبها الفرحة، والسكينة، والطمأنينة، ووسع لها رزقها، واحفظها بحفظك واحفظ لها أحبائها واجعلها من عبادك الذين لا خوف عليهم".

وعلى صعيد آخر، حقق حسن الرداد نجاحاً كبيراً في مسلسل "محارب"، الذي يعرض حاليًا، خلال الموسم الرمضاني 2024.



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