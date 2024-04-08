هشام عاشور يحتفل بنجاح مسلسل "فراولة" لـ زوجته نيللي كريم بطريقة خاصة!

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل المصري هشام عاشور بنجاح مسلسل زوجته الممثلة النمصرية نيللي كريم "فراولة"، والذي يعرض حاليا في النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

وظهر هشام عاشور في الصور التي وثقت احتفاله بزوجته نيللي كريم، وهو يحمل "صينية فراولة"، بالإشارة منه إلى اسم المسلسل، وسط فرحة كبيرة نيللي.

ونالت الصور اعجاب المتابعين الذي أعربوا عن محبتهم الكبيرة للثنائي وأبدوا إعجابهم بالمسلسل.

ومسلسل "فراولة" من بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، لبني ونس، إيمان السيد، محمد عبدالعظيم، جيلان علاء، توني ماهر.

وتدور أحداث المسلسل حول "فراولة"، وهي قارئة فنجان، وابنة حارس العقار. وتخرج فراولة من الفقر وتصبح من مشاهير الشوسيال ميديا، وتصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.

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