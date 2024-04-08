بالفيديو: ‏‎الفنانة العراقية هدى حسين تعلق على الهجوم على مسلسل ‎زوجة واحدة لا تكفي

أكدت الفنانة العراقية هدى حسين أن قضايا تتناولها مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” موجودة في المجتمع بشكل واسع.

وفي حديثها خلال مقابلة في برنامج “جرس”، أشارت إلى أن تلك القضايا موجودة في مدارسنا، ولديها معرفة بها، وليست مقتصرة فقط على الخليج وإنما تشمل العالم العربي.

وأضافت أن تلك القضايا ليست ظاهرة، بل هي موجودة بشكل واضح ومتكرر في السنوات الأخيرة في المدارس الخليجية والعربية والعالمية.

وأشارت إلى قضايا مثل المخدرات، والتحرش، والانتحار، والتنمر، والزواج والطلاق في البيوت وتأثيرها النفسي على الطلاب داخل المدرسة.

وأكملت بالقول إن مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” يعرض قصة مدرسة تجمع بين الطلاب والطالبات ويناقش تلك القضايا.

يجدر بالذكر أنه تم إحالة فريق العمل في المسلسل إلى النيابة العامة للتحقيق، بسبب اعتباره تشويهًا للمجتمع الكويتي وعدم تمثيله للقيم المحافظة في المجتمع.