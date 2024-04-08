بالصور- كيم كارداشيان تستمتع بأشعة الشمس بالمايوه وقبعة الكاوبوي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على متابعيها، أثناء إستمتاعها بوقتها على الشاطئ تحت أشعة الشمس، وظهرت بمايوه بطبعة جلد الأفعى، مع قبعة كاوبوي كبيرة على رأسها، وطبقت مكياج هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكانت التقطت عدسات الكاميرات، مقطع فيديو لـ كيم كارداشيان أثناء حضورها حفلاً أقامه زوجها السابق كانيي ويست.

وتركت كيم الجمهور بحالة صدمة، إذ ظهرت في الصور إلى جانب بيانكا سينسوري، زوجة طليقها، في هذا الحدث الذي أقيم للاحتفال بأحدث ألبوم ستوديو لكانيي Vultures 1.

وبدت كيم في مقطع الفيديو وهي تشعر بالملل والتوتر وخالية من التعبير.

ورافق كيم للحفل أطفالها: نورث (10 سنوات)، ساينت (8 سنوات)، شيكاغو (6 سنوات)، وسالم (4 سنوات).

وتفاعل رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن صدمتهم من هذا المشهد.



