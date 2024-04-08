- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر باخر إطلالتها، وظهرت بلوك بغاية الأناقة حيث كانت ترتدي فستان طويل و ضيق باللون الفضي اللامع ذات أكمام طويلة إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وإعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها، ومكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
الفستان الذي إرتدته كايلي من دار أزياء GALVAN و يصل سعره إلى 1,525 يورو.
وكانت تصدرت كايلي جينر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تجنبها الإجابة عن سؤال حول حبيبها الممثل العالمي تيموثي شالامي، ما أثار التساؤلات حول إنفصالهما.
وخلال مقابلتها مع صحيفة "نيويورك تايمز" سألها الإعلامي عن التغير الكبير في أسلوب إطلالاتها بعد علاقتها بالممثل تيموثي شالامي، قالت النجمة: "لا أعرف شعوري حيال ذلك. أنا فقط لا أريد أن أتحدث عن الأمور الشخصية"، مضيفةً أنّها لا تقرأ سوى تعليقات المتابعين على منشوراتها المرتبطة بأعمالها، ما اعتبره الجمهور تهرب من الإجابة، وزاد التكهنات حول إنفصالها عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- كايلي جينر تستعرض رشاقة جسمها بفستان رائع عند الغروب..وسعره سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.